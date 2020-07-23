美國國防部長艾斯培7月21日在倫敦國際戰略研究所(IISS)「香格里拉對話」視訊會議上發表演講後，針對國際專家提問台灣相關問題作答覆時表示，美國將持續在台海實施自由航行，並對台軍售。

艾斯培表示，中國執行「一國兩制」是個問題。1997年時我在香港，我記得很清楚中國當時承諾將維持基於《基本法》的「一國兩制」。但現在我不認為有任何台灣人會相信這點。

艾斯培說，美國對台政策一直根據1979年的《台灣關係法》行事，並依照1982年雷根總統制定的限制武器協議來對台軍售—「也就是對台軍售的程度完全基於中國的威脅」。

艾斯培指出，現在我們已經看到中國變得更具侵略性，看到他們建立更加自信的軍隊；中國現在約有數百枚、不超過1000枚對準台灣的飛彈。而且美國已經看到習主席和中共確實將相關對台軍事作為提升到了一個新的高度。

艾斯培說，因此，我們將致力於區域和平與安全，美國將履行對台灣的承諾，這一切都是為了建立一個安全和穩定的地區。美國將繼續對台軍售及開展航行自由行動，其中包括台灣海峽。美國就在過去一周左右的時間裡，對台海進行了最近一次的自由航行。我認為中國確實加劇了對台灣的局勢，我們已對這地區進行了多次討論。

(旺報 )