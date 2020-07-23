歌手許富凱近來拓展演藝版圖，在歌仔戲電視劇《孟婆客棧》中戲份吃重，22日舉行殺青宴，受訪時坦言拍攝期間壓力很大，但感謝前輩耐心教導，尤其頗有婆媽緣的他，深受資深歌仔戲演員王金櫻疼愛，兩人互相替稱「凱哥」、「金櫻妹」，許富凱笑說，有次金櫻姐特地帶炒米粉來劇組，但等2小時實在太久，忍不住打電話給她「寶貝，妳在哪？」兩人交情好到王金櫻曾問他「要不要來我家泡澡，再給你嚕背」，許富凱笑說「其實OK欸，她真的很可愛」。

許富凱透露，自己沒偏愛姊姊，過去交往對象也多是同齡，話鋒一轉說認為方馨很漂亮，還曾對她說「若有下輩子我要娶妳」，眾人問金櫻姐會不會吃醋？許富凱笑說「方馨姐跟金櫻姐真的有吵架，但不是因為我」，原因是方馨一時忘記金櫻姐先前在《孟婆》舞台劇版的角色，為了安撫金櫻姐，還會派許富凱幫忙。

被問到接下來是否會再拍戲？許富凱說，自己在戲劇接觸不多，過去客串、或在鄉土劇角色比較像自己，但這回在《孟婆》要詮釋能言善道、鬼靈精怪的小諸葛，尤其台詞都是文言文，常常在家撞牆氣自己「怎麼都練不起來」，也常常因為說話速度太快、情緒不對或走位遮到其他演員而NG數10次，拍戲期間瘦將近6公斤「褲子能塞下4根手指」，回家透過聽音樂紓壓，也時常面無表情，讓身旁經紀人不知如何是好，如今戲殺青，可能會先暫緩。

劇裡許富凱和林美秀飾演母子，許富凱爆料「美秀姐到開拍那天，才知道我是她兒子」，透露兩人戲裡對手戲很多，自己也有點像「媽寶」的角色，該劇反映出時下年輕人跟媽媽相處模式，透過戲也學到跟家人相處方法。

(中時 )