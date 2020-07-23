◎支援李眉蓁 藍綠論文戰開打

國民黨高雄市長補選參選人李眉蓁被爆出論文抄襲，今天李眉蓁自己宣佈放棄學位並道歉。據了解，藍營除了打算以道歉及放棄學位來撫平爭議外，黨內正在盤點綠營問題論文，將透過側翼網軍攻擊，同一時間，時代力量也加入質疑國民黨立委鄭正鈐的論文也渉抄襲，藍綠論文大戰在網路上開打。

◎11縣市大雨特報！未來一周嚴防劇烈天氣

午後大雨來了！受到太平洋高壓及西南風沈降影響，各地天氣晴朗炎熱，氣象局今(23)日對11縣市發布大雨特報，也對14縣市發布橙黃燈高溫警示。中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮表示，明起鋒面南移至東海南部，台灣低層風向轉為西南風，天氣將趨於不穩定，慎防劇烈天氣，慎防雷擊、強風、瞬間強降雨。

◎森林遊樂區免費玩 超夯3地點出爐

自今年7月15日起到年底為止，林務局推出國人與持有居留證的外籍人士，均可於太平山、內洞、滿月圓、東眼山、大雪山、八仙山、奧萬大、阿里山、墾丁、雙流、知本、池南等12處國家森林遊樂區任選1處享免費入園1次的優惠，經過首個周末的統計，人氣最高的森林遊樂區也出爐，由阿里山奪冠，其次則依序為太平山、大雪山森林遊樂區。

◎李千那恢單沒考慮復合 古裝勾施易男床戰

李千那今年和口技達人ECHO（李昶俊）6年情斷，一度傳出和曾合作《美味的想念》的是元介熱戀。22日晚間她出席《孟婆客棧》殺青宴，被問到現在心情調適，她坦言「我覺得需要時間，畢竟（交往）時間很長」，不過也說自己「現在很好」。先前ECHO曾發文回憶兩人過去點滴，李千那說「他打那篇文章，也是我想表達的，過去6年很多回憶、很多愛、經歷的事情」，被問到未來有無復合可能？她則說「沒想過這件事，除非我們彼此不會再因為以前的事情...而變得更好...現在沒辦法給答案」。

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