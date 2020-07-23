台船公司董事長鄭文隆（右二）23日率領一級主管，宣示今年下半年力拚由虧轉盈。（柯宗緯攝）

國際航運停滯性蕭條，台船受到大環境不景氣，連4年虧損，今年上半年營收逾123億元，年度激增105％，雖仍虧損6億多元，但整體氣勢上揚。台船董事長鄭文隆23日率領一級主管，誓言下半年力拚轉盈。

鄭文隆表示，台船現在有3大事業，除台船造船本業外，另有台船環海、台船防蝕，今年前半年整體營運還是虧本，但隨著發展離岸風電、國艦國造事業，預期下半年營收將轉好，目標轉虧為盈。

「台灣4、50年來完全沒有海事工程能量！」鄭文隆提到，大型浮吊船（MIV）談了3年半，6月下旬總算簽約，由台船環海下單給台船，合約達75億元，將來可結合國內大小工作船，變成國家海工團隊，專做離岸風電海工事務。

鄭文隆指出，這艘新一代離岸風電及水下基礎運輸及安裝用的浮吊船「Green Jade」，將於今年底開工，預計2022年10月交船，目前已獲中能、海龍離岸風場合約，有不少潛在合作機會，業務量已從2023年排到2025年，加上政府規畫離岸風電第3階段，未來業務可期。

國艦國造方面，鄭文隆透露，以往台船以建造貨櫃輪、散裝船等商船為主，科技部委託建造3艘研究船，其中新海研2號、新海研3號去年交船。新海研1號則在近日由蔡英文總統命名，可望承接我國海洋科學基礎研究與海洋國土永續發展使命。

鄭文隆觀察，國際航運市場受到新冠肺炎疫情影響，復甦還未見明朗，但台船超前部署的3大事業，配合國家政策拓展海事工程、國艦國造，也讓台船能在逆勢成長，營運成績趨穩。

(中時 )