王醫師遺孀鄒鳳珠向總統府陳情，她送上小卡片，寫著：「這個社會破了很多洞，請您盡速把他們都補起來」（資料照片鄒鳳珠提供）

患有思覺失調的賴姓男子因與在牙醫診所工作的妹妹有糾紛，前年他間持刀到診所、揚言找妹妹，卻先後殺害羅姓、翁姓護士重傷，接著又砍殺王姓牙醫師致死，歷審將賴男判處無期徒刑，最高法院撤銷發回更審。

王醫師遺孀鄒鳳珠曾向總統府陳情，獲蔡英文總統親筆回信允諾，將強化對精神病患的照顧，改進司法制度及法制，當時鄒鳳珠接受訪問時表示，希望這次真的可以改變，被害人的犧牲和我們大家的努力及全民的期待才能有意義。

2018年5月間賴男持刀衝入王姓牙醫的診所，接連砍殺在櫃檯的羅姓、翁姓護理師，接著持刀殺害王姓牙醫師；台中高分院就他殺害牙醫師部分判處他無期徒刑，殺害羅女、翁女未遂部分各判10年、13年，合併執行無期徒刑。

但最高法院認為，驅動賴殺人之動機，到底與其罹患之思覺失調症有無關聯？賴殺人是因為「不能控制」的情緒衝動，原判決有違法情形，影響到賴有沒有責任能力的認定，以及法律的正確適用，因此撤銷發回更審。

(中時 )