台船近年虧損連連，營運政策調整後，力拚下半年轉盈。圖為台船承接的水下基礎轉接段（TP）。（台船提供／柯宗緯高雄傳真）

近年全球商船事業低迷，台船不堪連年虧損，多年前早已提前布局，走多角化經營路線，逐年降低商船接單比例，朝離岸風電、國艦國造業務分頭並行，力甩事業低潮，補回嚴重流失的業績，今年6月營收已交出24.2億元佳績。

台船總經理曾國正指出，台船目前3大事業為台船造船、台船環海及台船防蝕。近年全球商船景氣差，台船訂單量銳減，船價甚至腰斬，乾脆調整經營策略，商船接單占整體營收比例，從前年的9成、去年5成，到今年的3成5，逐年遞減。

曾國正透露，商船獲利不佳下，台船眼光放遠，朝可獲利的國艦國造、離岸風電事業超前布局，以改善整體財務體質。今年國艦國造以占整體營收5成、風電則占1成5，其中手握國艦國造訂單到2026年總計560億元，相當可觀。

曾國正指出，離岸風電也被視為台船翻身的「金雞母」，隨著全迴旋浮吊船「Green Jade」建造合約，能發揮母雞帶小雞功能，帶動國內離岸風電海事工程量能，台船業務量也排到2025年，後勢看漲。

台船整體員工現有2900多人，其中基隆廠近500人。曾國正表示，基隆廠主要接公務船艦等業務，全年目標是4、50億元營收，才能打平，但目前僅有6成，未來將調整營運策略，降低虧損。

(中時 )