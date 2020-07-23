連鎖餐飲集團六角（2732）在後疫情時代全力推動會員經濟，除升級「六角美食通」APP新增雙功能，並宣布聯手全台最大休閒運動品牌連鎖通路業者摩曼頓，透過異業結盟推動「健康新生活」，全力搶攻跨界會員經濟商機。

六角看準掌上美食科技與行動支付趨勢，斥資3千萬元打造包括電子錢包、線上外帶功能的「六角美食通」APP，加入會員後可跨品牌、跨門市消費累積點數、兌換各品牌多項優惠，2017年推出迄今已累積超過30萬會員。

六角此次將「六角美食通」APP新增「訂閱制」服務及「電子票券預購轉贈」功能，前者只要支付200元訂閱金，半年內可享銀座杏子豬排、段純貞牛肉麵不限次數升級套餐優惠。後者則可預購電子票券並轉贈親朋好友，單次購買10張可享折扣優惠、並再加送1張。

同時，六角也宣布聯手全台最大休閒運動品牌連鎖通路業者摩曼頓，進行品牌APP會員互惠合作。六角指出，摩曼頓會員以18～35歲的年輕人及上班族為主，雙方合計會員將近百萬，盼透過異業合作提供消費紅利，帶動雙方會員增加、並提升會員消費力。

為讓消費者吃得健康，六角邀請身為品牌粉絲的籃球明星林俊吉，與營養師共同推薦銀座杏子豬排新開發的「健康5 GO力」季節健康套餐，將自27日起至8月底於銀座杏子豬排全台各門市同步限量開賣，讓愛運動又愛吃美食的消費者長肌不加脂。

(時報資訊)