30歲王姓女網友23日在臉書社團爆料指出，22日晚間在台中市北區因騎車未戴安全帽、闖紅燈，騎乘中被員警用警用機車擋住，差點跌倒，控訴警方「執法過當」，揚言要告員警，控訴文卻引來數千名網友留言砲轟，王女已將貼文撤下；台中市警第二分局堅稱，員警無違規取締交通違規情事。

王女貼文「警察執法過當」表示，就算她沒戴安全帽又闖紅燈，警察也不能突然插過來要她停車；警察說他有鳴笛，但根本沒有，他突然插過來害她連車摔倒在地，連路人都要她去驗傷提告，文末附上員警編號，揚言提告。

台中市警察局第二分局育才派出所指出，當時方姓警員，騎乘警用機車巡邏經過北屯路與梅亭街口時，發現王姓女子騎乘機車，卻未戴安全帽並闖紅燈，方員遂依法鳴笛攔停該部機車取締違規；王女控訴，員警執法過當，沒聽到警車鳴笛聲，急煞車後自摔、跌倒在地。

王女貼文指出「警察執法過當」，「就算她沒戴安全帽又闖紅燈，警察也不能突然插過來要我停車」，「警察說他有鳴笛，但根本沒有，他突然插過來害她連車摔倒在地」，文末附上員警編號，揚言提告。

網友紛紛留言說，「闖紅燈就閉嘴不要害人，至於沒帶安全帽，你要怎麼撞都可以就是不要撞到我」，「你知道警察都是有密錄器的嗎？？？？」，「標準千錯萬錯別人的錯，還牽拖全部的台北人」。

育才派出所指出，王姓女子見員警攔查，突然剎車停下機車，女疑似忘了將雙腳從腳踏墊放下，致使機車突然倒下，女子並未受傷。經警方查處，該名女子違規事實明確，警方依法舉發未戴安全帽及闖紅燈等交通違規舉發。

(中時 )