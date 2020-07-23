英國近日宣布將禁止華為的5G設備進入國內，7月14日更下令將於2027年前全面移除華為5G設備，英國禁止的原因出自美國聲稱華為成為大陸政府發動網路間諜活動的工具。數位大臣奧利弗•道登(OliverDowden)表示,，就算拜登(JoeBiden)贏得11月美國總統大選，英國對華為的制裁仍然不可能解除。

根據英媒《City A.M.》報導，有人猜測如果拜登贏得11月美國總統大選，對大陸採取較為溫和立場的英國可能會改變，轉而因為不是川普總統所以對華為的禁令放鬆，然而，道登今(23)日在下議院的科技委員會上否認這種可能性，他指出我們沒有理由相信，美國總統換人做，會改變英國對於華為議題的立場。

英國網路安全機構國家網路安全中心(NCSC)表示，美國對華為的新制裁，意味著有用到美國技術製造的產品皆不能供貨給華為，嚴重影響華為供應鏈，所以英國如果採用華為的設備將會導致無法保證國內電信網路的安全。

為了英國網路的安全，數位部長道登表示，英國政府將會擴大與其他5G設備公司採購與合作，目前已接觸的包含三星和NEC（日本電氣）等。

(中時新聞網)