野柳九孔池下坡步道大小碎石橫亙，遊客需小心行走，才能抵達養殖池拍網美照。（許家寧攝）

北海岸最新爆紅祕境「野柳九孔池」，碧綠海水與海蝕礁岩吸引遊客前來。（許家寧攝）

野柳九孔池步道入口鋼筋外露，地上裂縫比拳頭大，讓遊客怵目驚心。（許家寧攝）

晨泳居民說，路坍以前野柳人都會來這裡玩水，荒廢多年，沒想到最近會爆紅。（許家寧攝）

近來IG爆紅的北海岸秘境「野柳九孔池」，懷舊養殖場與碧綠海水輝映，成為最新熱門網美景點，吸引大批遊客前來前來，但路基因強颱掏空滿目瘡痍，更驚見巨大裂縫，不過新北市、國產署、北觀處互踢皮球「三不管」，遊客只能冒險行走，讓人看了捏把冷汗。

萬里野柳東澳漁港旁有座廢棄養殖場，一格格九孔池與遼闊海景，5月時意外爆紅，不過網美照看不到的地方是，下坡步道危機四伏，大小碎石橫亙，圍牆鋼筋鏽蝕外露，更可怕路面裂縫有拳頭大，遊客拍攝美照前，得先提心吊膽穿過這段「天堂路」，一不小心跌落成「亡美」。

前萬里鄉長機要祕書李昌萬說，漁民約15年前就不再向國產署承租養殖九孔，現成海水「潮間池」以及相對安全環境，變成許多野柳人童年戲水樂園，隨著2013年蘇力強颱造成路坍，加上北縣升格後，區公所評估修復逾400萬，無力負擔，只能任由荒廢，相當可惜。

「互推皮球！」新北市議員張錦豪表示，4年前就曾經邀集相關單位會勘，但新北養工處認屬「道路外」範圍，北海岸處風景管理處推稱「國有土地」，國產署則哭「窮」沒錢修護，他憂心熱門景點卻「三不管」，若遊客摔進坑洞、溺水，屆時責任誰來扛﹖

近年廢墟風流行！基隆市耗資3億修復爆紅的阿根納造船廠遺址，張錦豪建議，若能串聯九孔池亮點，銜接起萬里維納斯海岸步道、野柳地質公園間，讓觀光特色景點不致「斷線」，期盼北觀處或新北觀光局有擔當，主動與國產署合作，回應民眾期待。

(中時 )