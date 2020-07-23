英國一名女子在2018年跨年夜那天，情不自禁與陌生男子激吻了一番，孰料不久後她的臉頰、額頭及胸部等多處都出現大面積紅斑，後來甚至蔓延至手臂、大腿與背部。原來那名男子是扁桃體炎（Tonsillitis）患者，親吻導致女子引起嚴重皮膚病，且未來永遠無法痊癒，讓她大受打擊。

綜合外媒報導，居住在肯特郡阿什福德市（Ashford）的34歲女子戈登（Aimee Godden），從小患有乾癬（Psoriasis，又名牛皮癬）皮膚疾病，但過敏範圍不大，平常可靠衣物輕鬆遮住。沒想到在跨年派對她與男子激吻後，竟觸發罹患了滴狀乾癬（Guttate psoriasis），全身上下都遍布紅斑。

戈登的樣貌有了極大變化，這讓她深受打擊。（圖／翻攝自推特@ScottishSun）

戈登的長相已與過去完全不同，但尋求協助後卻被醫生告知，病況無法完全根治，這讓她傷心不已，決定搬回母親家躲藏。過陣子後戈登鼓起勇氣在Instagram告知親友真實情況，意外獲得許多陌生人的鼓勵，她才重拾信心踏出家門，最後還順利找到真愛，並將於10月迎接寶寶誕生。

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(中時新聞網)