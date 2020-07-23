宥勝今（23日）出席他所配音的經典卡通《北海小英雄》電影版記者會，近來帶著老婆「蕾媽」和一對兒女全台走透透的他，興奮地透露新的冒險計畫：「下禮拜我們一家人會開帆船，從台南航行到澎湖，來回一趟3天停靠2個港口，船上可以住人，除了學習航海課程外，也來觀察看看孩子們能否適應，如果有什麼不適，就能夠隨時靠港處理」，他不忘推片地說：「我會先帶小孩看《北海小英雄》，再透過電影內容教導他們認識航海會遇到的事情！」

這次的航行是宥勝首次開船出海，問起是否擔心小孩能否承受海浪搖晃不停的狀態，「他們反倒很興奮，一直問什麼時候可以開船出去！像是女兒蕾蕾在嬰兒時期就跟我們在馬來西亞坐過快艇」，他開玩笑地說：「她常在吐，所以不確定是體質還是因為暈船！」宥勝表示，如果愛上了這次出海體驗，不排除會砸錢買一艘船，「或許也可以透過航海來完成我們當初想環遊世界的夢想！」

蕾媽在月初時經歷心臟手術出院，宥勝透露身體已痊癒恢復以往，「因為微創手術，傷口不大，主要都讓她多休息為主，現在她已經和以前一樣『粗勇』，搬行李都自己來！我比較擔心的是百分之10的機率復發，如果又心律不整，那真的會很可怕。」他補充醫師對於冒險行程並不反對，「他只叮嚀蕾媽不要喝酒，不過她有小孩後就滿節制了，可能年輕時喝太多！」《北海小英雄》29日將在劍湖山主題樂園的小威海盜村舉辦公益首映，邀請弱勢家庭的小朋友搶先入園觀賞，電影於31日全台上映。

(中時 )