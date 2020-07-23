國民黨立委鄭正鈐的博士論文被爆抄襲，年初代表民進黨同台競選立委的鄭宏輝表示，鄭正鈐跟李眉蓁一樣欺騙社會，應該向社會道歉。「無法接受抄襲」的國民黨主席江啟臣，請你「踹共」！

行政院政務顧問鄭宏輝表示，新竹市是全台灣平均學歷最高的城市，鄭正鈐欺騙選民當選立法委員，不僅違背學術倫理，也傷害了全新竹市民，讓新竹城市蒙羞。

鄭宏輝表示黃國昌爆料新竹市選出的立法委員鄭正鈐博士論文抄襲，看起來總共48頁的博士論文，確實是抄襲而來。

鄭宏輝指出，從「文獻分析」、「研究設計」、「結論與建議」大篇幅的抄襲前一年度同一個指導教授指導的胡秀媛博士的論文，竟然連「發放問卷對象」、「發放問卷內容」、「調查研究數據」也都是抄襲而來！真的是「匪夷所思」，「這不是抄襲，什麼才是抄襲」？

鄭宏輝強調，既然有具體的指證，教育部應該要馬上立案，追查、處理，絕對不能因為鄭正鈐在立法院是教育委員會而「放水」。

鄭宏輝說，新竹是一流大學特別多的城市，維持學歷的真實性是非常嚴肅的課題，一流人才能在新竹安身立命，靠真實學經歷打拼的比例特別高，鄭正鈐立委抄襲論文取得學歷的行為既不可取，違背學術倫理，更違背了這座城市所信仰的價值。

(中時 )