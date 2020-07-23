針對國安特勤藉元首出訪違法超買免稅菸品，監委歷經1年調查今天表示，除了9797條在國賓禮遇特殊通關遭查扣外，總統專機上售出的212條免稅菸中，包含總統府文職人員、侍衛室參謀、國安會祕書等6人違法超買，其中有人購買兩位數以上的免稅菸，但總統府未行政檢討懲處，顯有不公。

去年7月22日蔡英文總統出訪友邦返台時，總統府侍衛室、國安局和華航高層利用總統專機，聯手走私9797條香菸，引起社會輿論譁然。台北地檢署同年8月23日偵結，依違反貪污治罪條例等罪，起訴總統府侍衛室少校吳宗憲、張恒嘉等13人。

時任時力立委的黃國昌，隨即踢爆總統府諮議林家如利用專機超買免稅菸，不過，蔡英文卻為幕僚護航，強調這與目前司法機關所調查的私菸案是兩件不同性質的事情，「沒有涉及到刑事責任」，但財政部關務署指稱林家如超攜36條菸罰鍰居冠。

監委高涌誠、王美玉、張武修在北檢終結後，申請自動調查，今天上午在國防及情報委員會公布調查報告，監委表示，除9797條免稅菸品外，另於總統專機上出售的212條免稅菸品，也隨公務人員超額購買未申報入境，然而總統府未行政檢討懲處，與吳宗憲、張恒嘉等國安特勤人員的涉訟處境相較，明顯不公，要求所屬總統府、國安會應依涉案情節，秉公檢討妥處。

針對專機上違法超買的行政官員人數，高涌誠指出，包含總統府發言人室諮議林家如、發言人室攝影人員、國安會祕書、侍衛室中校參謀、侍衛室駕駛人員、侍衛室中校等6人違法超買，其中有人購買兩位數以上的免稅菸。

(中時 )