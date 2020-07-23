沈玉琳及Melody（殷悅）主持TVBS 全新節目《11點熱吵店》，沈玉琳因疫情影響取消了28場活動邀約，以一場價碼25萬來算，約損失700萬台幣。不過他目前除了此新節目，還主持民視《玩命街頭》與5個網路主持，沈玉琳坦言網路價碼比電視還來得高，「因網路節目業配條件寬，廠商願意給多點錢」，讓他荷包賺滿滿。

沈玉琳自嘲與Melody組合是「小姐配流氓」，為了配合她時尚媽咪形象，以一口「嘉義腔英文」搏得她好感，「不要讓她覺得我是土芭樂」。41歲的Melody 外型保養得宜，是否偷偷「進廠維修」？她否認，「相由心生，微調也沒有，我怕死也怕痛」；反而沈玉琳自招有打淨膚雷射，皮膚變得光滑，被在場工作人員虧「是哪？加快列黑名單」。

52歲沈玉琳今年2月因「視網膜裂微孔」開刀，休養距今5個多月，他表示眼睛裡存有當時手術的「矽油」未取出，矽油可防止視網膜脫落，醫師建議他若沒影響生活可繼續放著，但視線會稍微迷濛，導致製作單位要把大字報調成手掌大小，沈玉琳透露約今年8、9月取出。

(中時 )