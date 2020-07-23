北市議員李建昌踢爆，台北地下街消防設備「自動灑水設備灑水頭」、「火警自動警報設備探測器」數量不足，市場處回應30天內會改善完成。（本報資料照）

錢櫃大火燒出消防公安疑慮，北市議員李建昌踢爆，台北地下街消防設備去年10月底就有嚴重違規，雖然缺失後來都改善了，但「自動灑水設備灑水頭」、「火警自動警報設備探測器」2項數量皆不足，長達9個月都不安全，市府太散漫。市場處回應，每年2次消防安檢都有通過，但2項設備數量不足，30天內會完成改善。

李建昌表示，台北地下街消防設備從去年10月29日起就有嚴重違規，盡管「台北地下街消防設備改善工程」在本月13日完工，但消防局21日到場複查及竣工查驗，結果發現舊缺失是解決了，卻也同時出現了新批漏。

李建昌指出，消防局稱自動灑水設備灑水頭、火警自動警報設備探測器數量不足的缺失，屬於市場處申請室內裝修後新增的缺失，已要求需於8月20日前完成改善。

「市場處態度散漫、拿人命開玩笑！」李建昌痛批，他6月在市長專案報告時就一再提醒，台北地下街可能涉及室內裝修相關問題，建管處、市場處、消防局應開跨局處會議，力求嚴謹快速改善，結果還是有2項缺失。

市場處長陳庭輝回應，消防局每年都委託新工處做2次安檢，消防安檢都通過，但至於新出現的2項缺失，是工程完畢後，消防局做得竣工查驗，不過市場處仍會改善，預計30日內會改善完成。

另外，議員徐立信也指出，有民眾陳情，北車忠孝東西路的地下街Z2 出口，不管老的、年輕的、有帶行李的，都要爬4層樓梯才能到地面，導致會搶著去排殘障電梯，應設置手扶梯，另外新光三越摩天大樓左手邊的電扶梯也已停用，請市府1個月內評估是否設置電扶梯或重新啟動新光三越電扶梯。

(中時 )