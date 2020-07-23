學員走向貴山海灘，實地觀察潮間帶生物的夜間日常，以及它們面臨的生態危機。（金管處提供）

金門地區潮間帶生物觀察專家洪清漳老師應邀開講，並帶領學員實地觀察多樣生態。（金管處提供）

參加「夜探烈嶼潮間帶」的學員以國、高中職的學生為主。（金管處提供）

小金門生態資源多樣豐富，一年四季總有不一樣的發現。金門國家公園管理處22-23日舉辦「夜探烈嶼潮間帶-2020年第12屆金門國公園Youth Camp」活動，帶領學員一窺它讓人驚奇的美麗。

金管處說明，烈嶼地區潮間帶底質環境變化多端，提供多種生物棲地與微棲地，夏季更是繽紛熱鬧，期待透過這項兼具自然美景與人文深度的活動，讓以國、高中職學生為主的15名學員對自己的家鄉有更多認識。

該處特邀金門地區潮間帶生物觀察專家洪清漳老師帶領學員走向貴山海灘，實地觀察潮間帶生物的夜間日常，以及它們面臨的生態危機，並安排學員入住由西方社區在地青年改造的懷舊旅店，體察和領悟自己與故鄉大地的情感連接，進行一種發自內心的深層交流。

金管處也推出電頻車低碳生態遊程，帶領大家走訪烈嶼文化館、沙溪堡、烈女廟、湖井頭戰史館、勇士堡、鐵漢堡及后麟步槍射擊館等景點，透過豐富多元的課程設計，體驗烈嶼鄉的自然與人文之美。

(中時 )