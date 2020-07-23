倫元投顧分析師陳學進表示，台股23日開低震盪，終場下跌60.23點，跌幅0.48％，收在12,413.04點，櫃買指數同步收黑，終場走跌0.21點，跌幅0.13％，以166.21點作收。三大法人方面，外資續賣90.87億元，投信續買6.19億元，自營商轉賣49.82億元，外資於台指期貨市場上更持續減碼2,412口多單，累計淨多單部位為24,073口，心態呈現謹慎中性偏多。

隨資金瘋狗浪行情延續，預期大盤回檔幅度不會太多，況且台積電領軍大漲後，二軍世界先進也接續表現，推升大盤22日再創12,486點新高，雖23日因市場居高思維，以及股王大立光、光學股后玉晶光下殺拉回的心理影響，盤中一度下挫125點，但投資人也無須過度擔心。

主因在於各國政府貨幣政策持續寬鬆下，不僅大陸、美國及台灣6月經濟數據表現均優於預期，且7月或下半年仍可望保持穩健復甦的態勢，在牛津新冠疫苗告捷後，疫情對於全球經濟層面的影響也有望逐步淡化。

個股方面，本周納入投資組合的技嘉，股價23日持續放量上漲續創波段新高，隨產業及公司營運處在成長趨勢上，配合內外資法人大戶偏多心態濃厚，只要量價不失控，預期後市將有再創新高的機會。

除原主流股IC設計的聯發科、世芯-KY、力旺及祥碩等個股維持強勁走勢外，市場資金也轉進拉抬二軍晶圓代工廠聯電、茂矽，以及創惟、聰泰、京鼎、旺矽、台光電、聯茂、技嘉、威盛及冠德等。因此只要多方架構未受破壞前，逢回策略仍是以多為主不變。

(工商 )