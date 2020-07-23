豐銀投顧分析師羅雅渝表示，美國22日宣布資助輝瑞進行疫苗生產外，失業救濟金補助也有望延長，激勵美股四大指數全面收漲，標普500指數更創近5個月新高。

美元維持弱勢格局不變，使得國際熱錢回流亞洲，資金面持續偏多，台股雖具突破歷史高點12,682點的機會，但短線急漲後，籌碼恐須再進行整理，短線震盪難免，所幸大盤23日在聯發科、聯電等權值股穩定軍心下，終場跌幅收斂至0.48％，櫃買指數則以166.21點作收，跌幅0.13％。

個股方面，本周納入投資組合的聯電，受惠疫情帶來的宅經濟動能延續，筆電、平板需求穩健，加上三星、聯發科、瑞昱等大廠急單、新晶片訂單湧進，帶動8吋與12吋廠產能供不應求，股價23日強勢攻至漲停板，接棒台積電與聯發科，引領半導體族群續強。

隨台股8月15日前半年報即將公布，重量級電子股對下半年展望陸續釋出展望，將影響後市多空表現。操作上可朝向真無線藍芽耳機（TWS）、IC、半導體、高殖利率族群等相關個股逢低介入。

(工商 )