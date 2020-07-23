永誠國際投顧分析師李忠興表示，國際消息面多空紛雜，但美股四大指數仍震盪收高，台股23日在股王大立光跌破4,000元大關及陸股回檔逾1％的壓力下，指數開低走低，終場下跌60點，收在12,413點，力守12,400點之上。

生技指標股合一與中天，23日主力大戶再次洗盤，早盤開漲停後又跌至盤下，尾盤拉出超長下影線，收盤則大漲。該二檔在浮額得到換手後，生技股破底危機暫時化解，而櫃買市場亦將展開跌深反彈。

台股距離歷史高點12,682點，僅相差不到300點，近關情怯下，指數應會進入整理，也就是說權值股震盪，中小型股會再度匯集人氣，一旦個股的腳步逐漸調整至攻擊位置，接下來即是發起攻勢的訊號，近期操作以強勢股逢回洗盤低接為主，一來風險較小，二來獲利空間也較大。

個股方面，本周納入投資組合的安集，受惠模組產能全被包下，業績可望走強至第三季，且近期拿下新太陽光電標租案8.8 MW，後市營運前景正向。

(工商 )