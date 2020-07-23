啟發投顧分析師楊基政指出，台股呈壓縮整理格局，領先族群橫盤震盪，類股輪動速度加快，轉機股建議短打因應，指數來到12,197點以上宜減量經營，操作著重6月營收佳及高殖利率個股。個股方面，本周納入投資組合的大聯大，技術面轉強，有機會續攻。

展望後市，楊基政認為，可留意三大觀盤指標，包含美股那斯達克及費半指數能否續強、高價家族能否攻勢再起，以及櫃買指數能否續創新高。

(工商 )