76歲資深演員石英睽違3年演出歌仔戲電視劇《孟婆客棧》，劇中和何豪傑飾演反派角色，也是他出道多年首度演壞人，22日他出席殺青酒宴，聊到戲裡有句台詞「你，馬上立刻去陽間」，因為翻成台語發音「太黃色」，被爆料NG超多遍，石英笑說「台語很深奧，也不好說，要慢慢講才清楚，沒有把它完整翻譯，會很難聽」。

過去拍過不少戲劇，石英這回第一次演歌仔戲，自謙對這塊領域不熟，本來有場戲要跳舞，擔心石英身體負荷，最後改由戲裡「助手」何豪傑演。石英回憶過去和陳美鳳對戲，劇組總安排跳舞橋段，笑說「不能這樣比啊，美鳳姐會唱歌又會跳舞，我演戲可以，但要跳舞就昏了」。

在《孟婆》拍攝前後時間不超過一週，石英說，過去雖習慣拍戲熬夜到天亮，但現在年紀大，若碰到早班可能會睡不著，公司也特地優待，班表會排比較晚一點，早點讓他回家休息。早期民視在汐止攝影棚，因場地關係總白天搭棚、晚上拍戲，演員幾乎日夜顛倒，近幾年民視搬家到林口，演員不必再挑燈夜戰，石英笑說「以前在汐止都是我們辛苦，我們是前人種樹，後人乘涼啊」。

石英透露平時喜歡去泡湯，最近因疫情關係多在家追劇，包括時裝、古裝都會看，也感慨像孫儷等知名影星作品越來越少，「可能演員費太貴，沒戲可拍」，而演戲對自己來說是興趣，希望有機會也能多拍。至於女兒林千鈺傳和老公長期分居，石英則一頭霧水「誰啊？我不知道」，接著才說「我管自己的生活就好，其實也沒什麼事，有時漚漚氣也沒什麼，也不太了解，不去干涉」。

(中時 )