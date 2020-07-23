台船(2208)上半年即使世界航運停滯性蕭條，但在公務船艦建造工程、離岸風電工程佈局的推動下，上半年營收123.96億元，年增105％，下半年隨著離岸風電業務及公務船艦業務展開，台船力拚單季轉盈。

台船去年與離岸風電海事工程承攬商DEME Offshore合資成立台船環海公司（CDWE），台船環海與台船6月下旬簽署建造新一代離岸風電水下基礎運輸及安裝用的全迴旋浮吊船「Green Jade」建造合約，合約金額達75億元，將由台船負責設計及建造。

台船董事長鄭文隆指出，「Green Jade」將在今年底開工，預計2022年10月交船，目前已經獲得中能及海龍離岸風場合約，目前開發商詢問後續合作可能機會多，業務量已經從2023年排到2025年。且政府規劃離岸風電第三階段，並可承接國外業務，後續商機可期。

台船期望政府在2025年後的離岸風電在地化政策，能以「國船國造、台製優先」理念，明確訂定開發商於離岸風電工作船舶使用時，以本土投資、本土建造國籍輪為最優先使用，以鼓勵國內海事業者投入國內離岸風電工作船舶建造，擴展本土建造的船隊，帶動並提升國內造船產業及其相關供應鏈。

台船旗下子公司台船防蝕科技有多項業務積極進行中，其中包括大型鋼構廠密閉式塗裝廠房的設計規劃建造案。目前另一重大業務，即是與外商共同合作投標國際公共工程案，目標在未來將台船防蝕的專業與品質轉化成最實質的經濟效益，獲取更大的成果。

下半年世界航運市場的復甦還未見明朗，肺炎疫情仍舊影響全球，台船指出，提前部署的三大事業漸入佳境，大力配合國家政策積極拓展海工事業、國船國造業務，旗下兩大子公司台船防蝕、台船環海業務多有斬獲，營運可望逐漸穩定。

(時報資訊)