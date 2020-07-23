為了將愛文芒果產業導入自動化、精準化概念的AI影像辨識技術，由義守大學教授黃瑞初指導的「Beginner」團隊，參加「愛文芒果等級分類競賽」，自439組競爭者中脫穎而出，初賽結果排名第四，持續朝決賽前進。

黃瑞初表示，透過參與比賽，學生能夠累積應用與解決問題知能，尤其在人工智慧（AI）技術於訊息處理和設計應變上更加提升，未來還能延伸至醫學、工業及商業金融等跨域整合研發，例如腫瘤辨識、X光判讀、產線控制、產品瑕疵檢測等。

電機系博士生陳益君說，報名參賽動機是盼將所學人工智慧（AI）知識應用於影像處理及辨識領域，隊伍因此取名為「Beginner」，得知初賽結果，大家都十分開心，未來會繼續努力爭取更好的成績。

而為落實跨學科領域學習的創新，義大以「智慧科技」和「智慧醫療」為兩大主軸，於今年8月正式成立「智慧科技學院」，學院各系學生除各自專業領域課程外，均須修習有關AI技術及相關應用技能，期能為培育國家及社會培育AI人才。

黃瑞初說，擁有AI技能將成為全球搶手人才，期盼透過學院與產研中心聯手合作，提供師生研發、創新場域，同時凝聚全校能量，把AI技術推廣及應用延伸至產業界，協助達成生產技術提升的目標。

(中時 )