近日南投山區虎頭蜂不平靜，20日有20多名登山客到八通關古道健行，遭黑腹虎頭蜂螫傷，22日又傳出有4名登山客萬大溪時遭虎頭蜂攻擊，據了解，7月到10月是虎頭蜂活動高峰期，民眾上山若不幸被虎頭蜂螫，出現過敏反應，可先服用抗過敏藥物，並等待救援。

20日八通關古道22名登山客從東埔溫泉到雲龍瀑布健行，途中遭遇虎頭蜂攻擊，所幸在送醫後無大礙。22日4人登山隊由年約6旬夫妻組成，預計當日下午從奧萬大下山，不料，行經萬大溪時遭虎頭蜂攻擊，2男1女遭螫，其中1名男子一度昏迷，幸在同伴有攜帶抗過敏藥物，服用後醒來，消防局接獲後，向消防署申請直升機協助救援，空勤總隊於傍晚時完成吊掛將傷者送醫，無生命危險。

南投縣政府農業處林務科科長張景富指出，7月到10月是虎頭蜂活動旺盛季節，山區活動時若發現有虎頭蜂在旁干擾，可能是在警戒，若出手拍打恐遭虎頭蜂「烙兄弟」，最好就是安靜、迅速離開，避免發出聲響驚動蜂群，登山時勿穿著淺色衣物及噴香水，以免吸引蜂群。

埔里榮總免疫風濕科醫師許伯爵表示，在夏季登山，可攜帶抗過敏藥物，若有嚴重過敏者可攜腎上線素針劑Epi-Pen，在登山時不慎被虎頭蜂螫到，迅速離開後，如出現輕微過敏反應可先服用抗過敏藥物，若有血壓下降、休克等生命危險，可皮下注射腎上線素以救命，並等待救援。

(中時 )