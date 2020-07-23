中華奧會公布東京奧運中華隊戰袍。(中華奧會提供)

東京奧運倒數一年！中華隊運動菁英們持續備戰、毫不懈怠，今前進台北松山文創園區，透過演繹2020東京奧運團服，展現運動員的力與美，更顯現出全面備戰的決心！

在教育部、文化部以及中華奧會的跨部會合作下，著眼於 2020 年東京奧運開幕典禮上，讓中華隊展現煥然一新的面貌。透過與我國頂尖設計師們溝通方向，以呈現在地文化風貌、特色亮點為主軸，歷經提案與評選，由周裕穎團隊提出的設計，脫穎而出受到評委青睞。

這次評委團隊包含來自時尚雜誌界的專業編輯、專精於布料的紡織產業、學界的設計老師、運動員及教練代表，以及教育部、文化部與中華奧會等共同組成。除了綜合考量整體代表性，能夠符合每位代表團團員的設計剪裁也是決選的關鍵，符合運動員肢體活動度大、吸濕排汗等重要功能需求，並呼應國際奧會所遵循之 2020 奧林匹克改革議題（OLYMPIC AGENDA 2020），布料均採環保、無毒為規劃，亦將屆時東京氣候列入考量，希望能讓代表團帶著全台灣的支持，亮麗出征。

教育部體育署與中華奧會在組團事宜處處用心不遺餘力。中華奧會林鴻道主席指出：「雖然東京奧運因為新冠疫情而延期，但組團事務仍繼續穩定進行，非常感謝體育署的支持；在中華奧運代表團團服整備上，不僅有臺灣運動品牌VICTOR大力支持，更有由國際設計師設計的進場制服，期望持續給予中華隊團員最好的後援，即使受到疫情影響，仍持續做好準備，成為每一位運動員的後盾，讓他們能無後顧之憂地全力投入比賽。」

由中華隊好手李智凱、文姿云與帕奧選手程銘志、李凱琳則展示由國際服裝設計師周裕穎設計的進場制服，充滿在地傳統的「窗花」融合梅花隊徽等文化寓意，為中華代表團增添氣勢。而郭婞淳、王子維，偕同雷千瑩、林昀儒、林郁婷、吳佳穎、王冠閎等獲得東京奧運門票的團員，穿上臺灣運動品牌VICTOR勝利體育所打造的團服，響應東京奧運環保訴求，全面MIT的環保紗材質，並以中華隊經典藍白紅打造出舒適、俐落的中華隊團服。

現場也請到1964東京奧運中華代表團掌旗官、亞運十項全能金牌的吳阿民教授，老將換上新袍為新一代運動菁英們加油打氣，期望傳承一脈堅毅的精神－不服輸、持續努力，即使防疫期間，依舊要「StrongerTogether」。中華奧會期待透過展現運動員精神的「前進東奧團服發表會」，無論防疫、競賽，全民都能團結、一起更好，也號召全民一起成為中華隊，一同力挺運動員站上國際舞台。

(中時 )