美國陸軍布利斯堡(Fort Bliss)的戰車演習發生誤擊事件，一輛M1A2戰車 擊中了另一輛M1A2，造成戰車頗大的受損，所幸使用的是練習彈，內部沒被擊穿。

防衛部落格(Defence-Blog)報導，事故發生在7月20日，當時正在進行「移動目標射擊」科目，結果不慎瞄準了另一輛戰車。一些消息來源稱，兩車的距離是2600公尺。

遭擊中的M1A2戰車，車內外一片狼藉。(圖/defence-blog)

遭擊中的M1A2戰車，一名士兵因此受傷，戰車指揮官與其他組員立即對傷兵援助，並呼叫演習車輛停止。

肇事戰車發射的是M1002多功能訓練彈，它與M830A1多用途高爆反裝甲彈具有相同的裝藥量，也有穩定尾翼，能夠逼真的訓練 ，然而它的射程與動能也都與實彈相似，唯一不同的是沒有貫穿力。

M1A2戰車使用的各類砲彈，中間藍色頭的就是M1002練習彈。(圖/美國陸軍)

所以遭擊中的戰車是外部裝備被震毀，包括光學觀測儀都被打掉，而裝填手與砲手被強大的動能給震傷，車內血跡斑斑，所幸車長與駕駛沒事，立即救援傷兵。

此事件顯示，即使有精良的裝甲，遭到強大動能的砲擊，仍然會給戰車造成損害，即使車輛未被擊穿，戰車兵也會受傷。美軍M1A2戰車部分正在加裝以色列的「戰利品主動防禦系統」(Trophy APS)，能夠擊落來襲的砲彈與火箭彈，未來再遇到類似事件，或許可以安然度過。

(中時新聞網)