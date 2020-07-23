日本1名6旬色老頭，趁著對面住家熟女打掃完浴室，順便洗香香時偷窺，剛好下班回家的2個弟弟聽到姐姐的尖叫聲，護姊心切的2人立即衝向色老頭所住的地方，將人拉出痛扁一頓，事後再報警處理將色老頭移送法辦。

根據外電報導，此位6旬色老頭趁著對面人家熟女打掃完浴室，為了將剛剛使用的消毒水味道消散，進而將窗戶打開透氣，因做完家事滿身大汗，熟女就順便洗個澡解熱，不料被對面住戶的老頭發現窗戶敞開，色老頭立即拿起望遠鏡偷窺熟女洗澡，因望遠鏡的鏡面被陽光反射產生光點，正在浴室裡洗澡的熟女驚覺被偷看立即大聲尖叫，剛好被下班進家門的2個弟弟聽到，立即在瞭解時實情後，奔向色老頭的家中，將他拖出痛扁一頓。

據了解，此名6旬色老頭是1位在日本知名商業區的白領上班族，卻沒料想到會做出這樣的事來，熟女的2位弟弟在教訓完色老頭後，立即將他帶到警察局裡報案，然而色老頭經警方偵辦期間，仍不承認自己有偷窺的行為，員警們仍必須持續追究詢問。

(中時新聞網)