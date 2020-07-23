街口「託付寶」服務在本月20日正式推出，卻再度引發金管會與街口支付執行長胡亦嘉之爭，金管會今(23)日針對街口託付寶架構爭議，提出3點說明表示，收益方式會讓投資人不清楚或保護有斷點，有違法疑慮，暫時請街口不能收受託付寶的申購。

金管會指出，金融商品交易複雜且多層次，任何以切割方式，讓投資人不清楚或投資人保護有斷點，金管會會從整體觀察交易流程，檢視有無揭露清楚及符合法規保障投資人權益之目的。

金管會表示，對科技創新表示歡迎，但金融監理希望金融業者或與金融科技業者合作，要做到負責任創新，金管會說明三點：

1.不能保證收益誤導投資人。

2.金融機構對合作的對象要作盡職調查及瞭解。

3.金融監理為保護投資人是從總體流程、經濟實質作監理。

街口託付寶提供預期收益率1.2%~2.5%吸引民眾投入資金，並提供基金贖回即時付款功能，惟該服務仍存在下列疑慮，包括：投資人是否知悉贖回款項係由街口金科墊款（即投資人向街口金科的借貸款項）、街口金科是否有足夠資金能因應大量贖回，以及當基金淨值低於新臺幣6元時，其得公告並通知使用者終止託付寶服務等。

(中時新聞網)