恩智浦半導體（NXP Semiconductors N.V.；NASDAQ：NXPI）宣佈其MCUXpresso軟體現已支援恩智浦的Wi-Fi以及Wi-Fi／藍牙組合解決方案和i.MX RT跨界微控制器（MCU），進而大幅簡化產品開發。藉由此全新整合，恩智浦擴展其EdgeVerse邊緣運算和安全平台的連接能力。

恩智浦半導體表示，透過在MCUXpresso軟體開發套件（Software Development Kit；SDK）中預先整合驅動程式支援，恩智浦提供開發人員靈活且具擴展性的平台，幫助其加快實現法規遵循、大幅縮短產品上市時間、並簡化Wi-Fi或Wi-Fi／藍牙組合的部署。

恩智浦半導體指出，全新平台使MCU、Wi-Fi或Wi-Fi／藍牙組合設備的混和搭配成為可能，進而幫助開發人員靈活地滿足物聯網、工業、汽車和通訊基礎設施應用的效能與功耗要求。

恩智浦半導體資深副總裁暨邊緣處理部門總經理Ron Martino表示：「藉由此全新邊緣連接平台，恩智浦將持續擴大針對Wi-Fi和藍牙的投資，幫助開發人員靈活選用恩智浦i.MX RT MCU與進階連接解決方案，實現更加無縫與符合成本效益的產品開發。此全新整合為恩智浦經過全面測試和認證的高度差異化產品，提供『一站式（one-stop-shop）』的平台開發方法，幫助開發人員輕鬆快速地大規模部署無線裝置。」

(工商 )