文化部推出的「藝fun券」抽籤結果出爐，總計逾303萬登記民眾中，身分證字號尾數為0、3、4、5、7、8、9 者中籤，代表尾數1、2、6的總計93萬人，在網路上掀起一片哀號，遠東商銀決定延長「我愛綠e」5261活動日期至7月26日，身分證字號有5、2、6、1，新申辦Bankee數位帳戶，可獲得500元新戶禮，讓藝fun券未中獎民眾也有小確幸。

遠銀表示，Bankee社群銀行「我愛綠e」5261活動，為因應金融卡綠色新卡面上市，7月16日推出的數位帳戶新戶禮活動，規定身分證字號有5、2、6、1任一幸運數字民眾，活動期間內成功開立Bankee社群銀行數位存款帳戶，並於7月31日前登入Bankee APP完成夢想金設定，即符合獎勵金回饋資格。

身分證字號有5、2、6、1，包含「藝fun券」未中獎身分證字號尾數是1、2、6，統計全台有93萬未中獎民眾，皆符合「我愛綠e」5261的回饋資格。遠銀指出，Bankee社群銀行數位存款帳戶，活存利率0.6％、相當於巿場4～5倍，且無額度上限。若再成功與兩人分享推薦碼並成團，推薦人與被推薦人都能獲5萬元、6個月年利率2.6％高利年息，相當於市場的21倍。

遠銀強調，「我愛綠e」5261新戶活動，推出後反應熱烈，單日創下近千戶申辦，因此不僅是藝fun券未中籤民眾，只要身分證字號有5、2、6、1，都可申辦Bankee數位存款帳戶並設定存款夢想金，拿500元新戶禮好康A。

(工商 )