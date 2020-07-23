經濟部統計處23日公布6月工業生產統計，6月工業生產指數為114.47，較去年同期年增7.34％，是連續五個月正成長，同時也創下歷年6月新高。

統計處分析，6月工業生產指數生產強勁，主要是因半導體高階製程需求強勁、遠距商機持續發酵，加上傳統產業生產動能隨國際原物料價格止跌回溫而漸次回穩，減幅普遍較上月收斂。

值得注意的是，累計今年前六個月工業生產年增6.68％，製造業年增7.17％。

(工商 )