6月工業生產年增7.34％ 歷年最高 18:182020/07/23 工商 馮建棨 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 經濟部統計處23日公布6月工業生產統計，6月工業生產指數為114.47，較去年同期年增7.34％，是連續五個月正成長，同時也創下歷年6月新高。 統計處分析，6月工業生產指數生產強勁，主要是因半導體高階製程需求強勁、遠距商機持續發酵，加上傳統產業生產動能隨國際原物料價格止跌回溫而漸次回穩，減幅普遍較上月收斂。 值得注意的是，累計今年前六個月工業生產年增6.68％，製造業年增7.17％。 (工商 ) #工業生產 #統計處 #工業生產指數 #生產 #歷年最 也許您會感興趣 財經熱門新聞 8523點至今驚現7次「神買點」！散戶下次別錯過… - 財經 人多太危險？「營業員叫我賣00878」 老手曝關鍵原因 - 財經 預言美元將崩35％！ 專家警告投資人：美股V彈、經濟卻慘了 - 財經 大陸國家隊打趴3大慘業！老謝這樣看半導體未來 - 財經 內部人倒貨訊號曝光！專家點名這幾檔要散戶注意 - 財經 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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