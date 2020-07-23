受到新冠肺炎疫情影響，新北市議會第3屆第3次定期大會延期，不過從5月15日開議至今日閉會，共審議通過了575件議案，其中不少都是攸關民生的案件，其餘議案將待下期審議。

新北市議會這次通過的575件議案，包括市府提案56案、議員提案517案及臨時動議2案，另有市府函送備查案9案，其中包含《新北市住宅及都市更新中心自治條例》、《新北市污水下水道使用費徵收自治條例》及《新北市強制拆除違章建築收費自治條例》3個重要法案，都在這次會期完成三讀。

今三讀通過的《新北市污水下水道使用費徵收自治條例》因考量新冠肺炎疫情對國內各項產業的衝擊，於第11條明訂明年1月1日開始實行，其他兩案則於公布日實行。而今天尚未審議完畢的「新北市市有財產管理自治條例」將留待下個會期再行審議。

議長蔣根煌也在今日閉會時，感謝全體議員的配合，也感謝市府及議會所有工作人員的辛勞，讓本次定期大會能順利圓滿。

(中時 )