今日多位中華隊好手在東奧倒數一年的這天，站上伸展台、挑戰時尚走秀，演繹2020東京奧運的團體服裝，對於首次加入中華奧運代表團的林郁婷、王冠閎來說也是非常新鮮的挑戰。面對即將到來的東京奧運模擬對抗賽，體操李智凱與舉重女神郭婞淳都期盼藉由這次高強度賽事來突破自我。

選手們皆表示，今年雖受疫情影響，無法在國際賽事讓全民看到運動員的表現，但如同防疫國家隊不鬆懈的現況，期許每個人都能一起團結讓臺灣更好，一起成為中華隊的一員，為每位在生活中努力的人加油，力挺中華隊運動員站上國際。

郭婞淳表示：「大多積分賽事都在國外，這次期望在8月份的東奧模擬賽可以呈現訓練成果，在國內也能有突破自我的紀錄。」

李智凱自我期許，「防疫期間的訓練也是不間斷的，國訓中心提供良好的訓練環境與防疫措施，接下來面對模擬賽，期望可以驗證持續努力的訓練成果。」

在教育部、文化部以及中華奧會的跨部會合作下，本次請來我國首位登上紐約官方時裝週的國際服裝設計師－周裕穎，以在地集體文化記憶70年代的「老屋窗花」，結合象徵榮耀的梅花隊徽，並以數位印花拼接打造立體修身的進場服裝，其中融合六色彩虹及貼上金箔、銀箔的手工漆釦，是周裕穎特別向三代傳承的臺灣漆器工藝品牌訂製，耗時3、4個月手工製作千層堆漆，成為祝福中華健兒摘金奪銀的幸運物；釦側則以六色彩虹設計，宣揚臺灣寫下亞洲第一婚姻平權的歷史，展現寶島臺灣的多元包容，祝福選手摘金奪銀並融入婚姻平權的象徵。

中華奧會負責籌組國家代表團，至全球參與受國際奧會認可的綜合型運動賽事，其中有許多後勤需求需要大眾資源支持，才得以將中華隊運動員推向國際，進而透過運動外交，讓世界看見臺灣。

2020年歷經疫情變故，國際體育賽事時程受到波及，中華奧會特別感謝贊助商VICTOR勝利體育、NU SKIN如新集團、台灣啤酒以及台灣歐姆龍健康事業等長期合作支持，讓組團事務得以無畏環境變化持續備戰，期望未來能有更多的贊助商一同響應，為體育環境盡一份力量，一起成為中華隊、一起來挺中華隊！

(中時 )