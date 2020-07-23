蘋果iPhone新機拉貨即將啟動，玉晶光(3406)卻在除息恢復融券交易當天遭空襲，受到韓國Semco與大陸舜宇光學「可能」進入蘋果鏡頭供應鏈傳聞影響，玉晶光連兩天分別遭外資及投信大舉減碼，大立光(3008)亦連兩天遭外資及投信賣超，今天兩家公司股價聯袂收低，大立光失守4000元及3900元關卡，玉晶光亦失守700元關卡。

玉晶光於7月22日除息，由於iPhone新機拉貨即將啟動，玉晶光在市場看好公司第3季及下半年業績下開盤不久就完成填息，未料除息後正式恢復融券交易立刻引來空軍突襲，知名分析師在玉晶光可以「放空」後發布最新報告唱衰玉晶光。

知名分析師在報告中指出，我們「預測」韓國Semco與大陸舜宇光學將分別自2020年下半年與2021年進入Apple鏡頭供應鏈，Kantatsu可能自2021年或2022年開始退出Apple供應鏈，Semco的進入，除了會取得玉晶光訂單份額外，也意謂著即便Kantatsu退出，玉晶光也沒有機會生產更高階的長焦鏡頭，不利該公司規格升級展望，而舜宇光學的進入，則意謂著跟玉晶光將有價格戰，不利玉晶光營收與EPS成長，玉晶光因2021年營收與每股盈餘「可能」成長有限而為最大輸家。

不過，知名分析師的「預測」看法，亦有不少分析師及光學廠不認同，某光學廠直言，知名分析師去年看好某光學廠每股盈餘上看7到9元，結果呢？對於分析師的預測不用太認真。

受到「預測」韓國Semco與大陸舜宇光學進入蘋果鏡頭供應鏈傳聞影響，玉晶光在22日及23日分別遭外資及投信大舉減碼逾千張，股價也從22日填息後高點791元一度下殺至今天盤中最低點668元，收盤跌幅縮小，以679元作收，但仍失守700元關卡；大立光也受到拖累，22日及23日遭外資及投信減碼，失守4000元及3900元關卡。

(時報資訊)