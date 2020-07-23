3C通路龍頭燦坤(2430)燦坤3C，歷經幾個月將全台最大賣場內湖旗艦店進行改裝，本次改裝不僅在硬體設備上的更新，並打造全台第一5G智慧物聯網AIOT展演場，將於7月24日改裝登場。

燦坤集團表示，為讓顧客更輕鬆選購家電，特別集結各大品牌將智慧家庭生活體驗的元素結合到改裝當中。而在講求效率的時代，該如何聰明生活，就需要比4G高效10倍的5G好夥伴，因此，燦坤打造了全台第一的5G智慧物聯網AIOT展演場。

燦坤3C行銷策略部副總經理鄧文薏表示，這次改裝進駐眾多原廠，包含Apple、LG、SAMSUNG、Panasonic、SONY、BOSE等各大品牌。現場將各品牌的科技家電打造出全台獨家的5G智慧物聯網AIOT展演場，如：可充分體驗AIＯT智慧家庭的LG ThinQ專區；將栩栩如生畫面真實呈現的Panasonic、SAMSUNG 8K TV高階家電體驗館，同時還有Apple Shop、三星高階手機、藍牙音響、電競產品等專區，讓人一目了然找到喜好的商品並且加以體驗。

此外，本次開幕還有兩大獨家，獨家一，電競潮牌雷蛇Razer筆電首度獨家進駐實體連鎖通路；獨家二，Apple Shop除提供最齊全的品項勝過所有3C通路外，更有官方授權維修中心進駐。

(時報資訊)