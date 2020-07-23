高雄市長補選國民黨候選人李眉蓁因論文風波，今天召開記者會落淚道歉，並宣布放棄中山大學碩士學位，以及取消選舉公報所登的碩士學歷。身陷論文風暴的她事後接受媒體專訪時談到女兒，甚至哽咽到無法說話。

李眉蓁接受《東森新聞雲》專訪時談到女兒不禁數度落淚，她說，女兒是她心中最軟的那一塊，現在不敢想到女兒，因為再想下去，就無法堅持下去。她每天回到家，女兒就睡了，一早出門，女兒也還沒醒，都沒有時間陪女兒。

李眉蓁的父親李榮宗目前是高雄果菜公司總經理，他當初不太贊成李眉蓁出來選，還開玩笑說不會去站台。不過李眉蓁和爸爸溝通後，如今李榮宗已經支持，其他家人則反對聲量比較大。說到這兒，李眉蓁忍不住淚流，「像我媽、我先生就會說，早知道不要讓妳承擔這些」。不過即使如此，她對此次參加選戰仍態度堅定：「我沒有後悔過」！

李眉蓁中山大學大陸所碩士論文被爆有96%內容涉嫌抄襲，李眉蓁落淚道歉表示，因她個人的不察，造成學術倫理的爭議，應該表示歉意。將放棄中山大學在職碩士班學位，也會向高雄市選舉委員會申請，在選舉公報學歷欄內，刪除這項註記，期盼大家回歸市長補選的政見主軸。

國民黨主席江啟臣也透過臉書貼文表示，身為學術工作者，他無法接受學術抄襲。高市選委會回應表示，選舉公報已印製完成，將會研議是否重印，李眉蓁學歷欄將是正修技術學院附設專科部五年制化學工程科畢業。

(中時新聞網)