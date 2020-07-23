資料儲存暨管理解決方案商希捷科技（NASDAQ：STX）今日宣布其Exos與Nytro系統已正式在台供貨。希捷將與Kronicles聯手推展儲存系統革命性的模組化構建及部署模式，以滿足公有雲及私有雲業者、服務供應商與傳統資料中心的特定需求。

2025年的全球資料總量預計將成長到175ZB，當前，企業需儲存與處理的資料量及資料來源正以驚人的速度增長。為妥善駕馭如此高的複雜性，並在IT 4.0的環境中繼續善用資料，企業需要能全面連結雲端、邊緣、物聯網及傳統企業資料中心的多階層架構。

希捷的Exos與Nytro系統採彈性的模組化設計，可在機箱內容納多個希捷Exos與Nytro硬碟，以利IT架構師和資料中心主管建置可隨需求擴增的多功能架構。所有的系統包括機箱、控制器、韌體和硬碟等元件，都是由希捷團隊精心開發而成，以保障各元件能彼此無縫協作，且各關鍵元件不論大小或預算高低，也全都可交互替換。

希捷科技台灣區總經理黃又青表示：「我們很高興能在台灣推出Exos與Nytro系統，以迎合新興的IT 4.0市場，及雲端與傳統資料中心客戶的需求。我們希望為客戶與夥伴提供切合需求的技術，使其企業營運如虎添翼。透過兼具多功能與可用性的模組化產品，客戶將可享有大為簡化的使用體驗，並順利因應多元的業務需求。」

Kronicles區域業務總監Eric Liew指出：「Kronicles致力打造具備『效能、簡易與高密度設計』三大關鍵特性的產品。希捷的儲存系統與這三個原則相吻合。我們很開心能與希捷合作，共同將這些產品推向市場。Kronicles使用希捷的系統來強化物件儲存、超融合架構及軟體定義儲存的現代化資料解決方案，並藉由以實際消耗為基準（consumption-based）的部署模式，協助企業加速解決當前的商業挑戰。」

(工商 )