總投資額60億元、北台灣最大IKEA宜家家居桃園旗鑑店，23日在桃園青埔開幕，擁有9,000坪營業面積，及座位數多達755個、全台IKEA最大的景觀餐廳，加上鄰近已營運的華泰名品城，以及陸續開幕的國泰置地廣場的新光影城、橫濱八景島XPARK水生公園、國泰和逸飯店等，為青埔特區商業及娛樂帶來升級效應。

原本位於桃園區中山路上、經營15年的桃園店，22日熄燈，搬遷至桃園高鐵站前，IKEA桃園青埔旗艦店面積1.38公頃，總投資金額60億元，興建地上6層、地下3層的商場，總樓地板面積約2.1萬坪，營業面積9,000坪，面積是舊館的1.6倍，23日開幕才3小時就湧入5千人次。

IKEA桃園店最大特色，除了景觀餐廳座位數多達755個、是舊館的2.5倍外，也獨家限量提供的「比臉大」雙人戰斧牛排，以及特色菜「金沙蝦串」僅需銅板價40元，此外還有獨家商品開賣，包括EFTERTRADA系列水瓶與連帽T恤等。

宜家家居集團董事凌思卓表示，願意持續投資台灣，IKEA宜家家居已在桃園扎根16年，與桃園的消費者有著緊密的關係；同時青埔地區具十足吸引力，因此選擇落腳桃園。

桃園市長鄭文燦表示，未來桃園市也會與IKEA合作，針對循環經濟、環保家居生活推出各種聯合行銷方案。青埔地區除了IKEA桃園店外，未來國泰和逸飯店、新光影城、八景島水族館即將開幕，帶動青埔人潮與發展，桃園市政府也正籌備辦理在青埔登場的2020台灣國際農業機械暨資材展、萬聖節活動及跨年晚會，每個月皆有亮點。

(工商 )