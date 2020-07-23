行政院農業委員會農糧署南區分署和高雄市漢神巨蛋購物廣場合作，7月23日至29日在漢神巨蛋B1辦理「好糧農來聚！國產優質雜糧農產品品牌展售活動」，嚴選來自屏東、高雄、台南及嘉義，近百項具有機驗證或產銷履歷驗證（TAP）等特色的國產雜糧、水果蔬菜與各式農產加工品，搶占暑假及振興三倍券的消費商機。7月23日展售開幕記者會，農糧署南區分署長姚志旺等農政官員親自帶領參加展售的農友一同為活動造勢。

記者會配合漢神巨蛋流行時尚風格，安排10多位參展的農會總幹事、農場負責人等上台走秀，秀出自家最有特色的農產品。農糧署南區分署長姚志旺與百賢農場負責人侯兆百一同快炒「三豆健康匯」，使用毛豆、黃豆、豆干炒出的美味料理，分給在場來賓享用，同時搭配享用國產冰淇淋。最後在姚志旺與農友們將紅豆、黃豆與花生倒入國產雜糧聚寶盆中，宣告展售活動正式開幕。

這次「好糧農來聚」展售活動共邀請14家農業單位，有連續10多年入選農委會台灣農漁會百大精品的農會、農委會神農獎得主、農委會全國10大農業產銷班、多位國內農產品競賽冠亞軍得主、外銷日本農產品供貨農場、屏東特色伴手禮、美國富比士雜誌報導的第1位台灣農友等，商品種類涵蓋花生、黃豆、黑豆、紅豆、毛豆、紅藜、芝麻、芭樂、香蕉、鳳梨、紅龍果、檸檬、百香果、芒果、蓮霧、米、玫瑰、菊花、酪梨、杏鮑菇等，品項十分豐富，今年更首次集結3支國產農產品冰淇淋（紅豆、芒果、酪梨）。防疫期間，讓消費者可以一站式購買與品嘗新鮮、美味且營養豐富的國產雜糧農產品。

南區分署表示，今年是第3年在漢神巨蛋辦理暑假農產品展售活動，過去2年展售活動都受到消費者歡迎，也為農友找到更多新的客群。為了吸引人潮提升買氣，展售期間辦理「每日好物獨家限時促銷」、「周末消費滿499元抽農產品福袋（最高價值超過1,500元」、「平常日消費滿499元抽國產雜糧農產品VIP，8-11月每月免費寄送農產品給中獎者」、「免費贈送展售單位品牌介紹與採購DM」等活動，今年更推出「代客寄送服務」，協助消費者將商品宅配到家，讓消費者可以輕鬆購物。

除了對一般消費者的行銷活動，為了讓國產優質雜糧農產品獲得更多企業訂購支持，展售特別在7月26日（星期日）及27日（星期一）下午2點到4點安排「企業支持採購」時段，邀請餐飲業、零售通路業、金融壽險業、教育業等單位負責人或採購人員，到現場認識農友與農產品，爭取後續企業機構訂購機會。

此次參展活動單位包含嘉義縣尚豐農產行、嘉義縣東石合作農場、嘉義縣酪梨崎園、台南市西港區農會、台南市芳榮米廠、高雄市大寮區農會、高雄市百賢農場、高雄市燕巢區果樹產銷第12班、高雄市博士有機農場、保證責任屏東縣優質農產品生產合作社、保證責任屏東縣鴻旗農特產品生產合作社、屏東縣瑪家鄉雜糧產銷第1班、屏東縣儒園鮮果農場、屏東縣滿州鄉農會。

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