行政院今天通過紓困預算3.0，再度舉債2100億，國民黨團總召林為洲說，這一本預算書僅有42頁，其中預算的總說明部分為6頁，總體預算就高達2千1百億元，平均一頁就是50億元。國民黨立委吳怡玎也發現，其中新增了9900萬補助221個頻道與175家電台，協助播放防疫訊息。

吳怡玎翻閱預算書發現，這次新增補助廣電業者協助播放防疫訊息的人力成本，17個月總共9900萬，其中9000多萬用來補助無線、衛星電視頻道共221個頻道業者，890多萬則補助175家電台。吳質疑這是不是用錢買媒體？

此外，吳怡玎也指出，之前政府買了3700支手機給居家隔離、居家簡易者，月租費每個月299，4月21日通過預算，編列半年總共663萬，不到半年，紓困3.0再度編列月租費預算，這次包含平台維運費在內，總共1551萬。吳質疑，疫情趨緩，隔離的人還有多少？這些手機現在在誰手上？是否還是用於被隔離的人？

關於振興三倍券的成本，吳怡玎也質疑，最近各部會推出農遊券、藝fun券、浪漫客庄旅遊券、動滋券，但是查閱預算書，並未發現相關預算編列在其中，相關部會應該說明財源為何？應注重財政紀律，且文化部的延長紓困也看不到，令人遺憾。

林為洲則質疑，這次預算書的政策目標、實施內容、實施成果概述等等通通都沒有，誰會知道先前二次追加預算執行績效？且這次很多項目都是所謂的「所需經費不敷數」，就是已經先動用了，現在要補票的意思。

林為洲說，「三倍券」總共要500多億，扣掉先前通過的預算還不夠3百多億，這一次編好編滿，但問題是，這都是還沒通過就已經先動用了，行政、宣傳、發放等其他庶務經費，就高達22億元，如推動「行政及廣宣經費」就要近2億元，這些經費是可以讓教育部發2年經費補助全國中小學營養午餐費。

(中時 )