西市場攤商推出二百元超值美食組合的好康。（廖素慧攝）

經濟部中部辦公室官員來嘉義市視察市場整修進度及現場狀況。（廖素慧攝）

經濟部中部辦公室官員到嘉義市視察，了解市場攤商的場況。（廖素慧攝）

嘉義市政府爭取到中央補助及市府自籌經費共千餘萬元，整修東市場、西市場、保安攤販集中場等3個市場，23日經濟部中部辦公室專委王秀麗等官員來嘉視察，期許整修後的市場能活絡攤商生意。

另外，東市場、西市場有100個攤商加入經濟部中部辦公室「振興三倍券超值包好康、再抽市集抵用券！」活動，7月15日開跑，至8月31日截止，全台預定8月11日、8月25日及9月8日有3場次抽獎，每場次抽出2100名，送面額2000元的「指定市集抵用券」，有小吃攤推出超值200元組合（魯肉飯＋湯＋小菜等），滿足消費者的需求，刺激買氣。

市府建設處表示，因應肺炎疫情，經濟部有傳統市場與夜市因應疫情紓困方案─市場基礎設施改善案，嘉義市獲核定東公有、西公有零售市場、保安攤販集中場等3個市場，補助總經費930萬元，加上市府自籌款164萬元，改善公有市場硬體設施，目前進行3個市場的設計審查，預計8月發包，12月底前完工。

建設處長陳光興說，西市場獲最多補助588萬元，用於汰換約5000平方公尺天花板、300平方公尺照明設備及路面，保安攤販集中場獲198萬元補助，將改善通道、架設輕鋼架鐵纖天花板、油漆及增設LED照明燈具，東市場獲補助233萬元，在美食攤位區安裝油煙處理及排放設施，解決排煙問題，公廁改用坐式馬桶。

陳光興表示，市府與中央合作優化市場環境，以提升市場安全、衛生及整潔明亮度，讓更多民眾到市場採購，以期促進來客人潮與總體營業額。

(中時 )