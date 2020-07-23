中科局長許茂新（前排右3）與台灣利得生技團隊合影。（中科局提供／陳世宗台中傳真）

國內疫後首場大型展會「2020亞洲生技大展」23日於台北南港展覽館熱鬧開幕！中科管理局率園區廠商、生醫計畫補助廠商及中科加速器輔導廠商等共18家參展；另有園區廠商正瀚生技及鐿鈦公司榮獲總統親頒年度傑出生技產業獎，成果亮眼，展現中科結合先端生技領域，建構創新醫療生態體系決心。

科技部長吳政忠在中科管理局許茂新局長等人陪同下，到科技部主題館為參展廠商加油打氣。今年科技部主題館中科展區以「中科生醫聚落 智慧醫療領航」為主軸，由園區廠商以群聚聯展方式，展現橫跨精準醫療、生物新藥、創新醫療、醫材及智動化等領域。

中科展區由九門將才點亮專區，包括台灣骨王生技研發精準超視覺手術眼鏡Foresee-X；承鋆生醫3D微創手術影像輔助軟體及顯影技術，有助醫療開刀及微創手術；藥華醫藥長效型蛋白質新藥／ Pegylation技術平台提供生物新藥，為癌症治療帶來新希望。

伊達醫材有創新醫療光電檢測及雷射照射治療設備；靚德生醫的DEHseal速攸創傷覆蓋粉已通過GMP及ISO認證，提供醫病治療新選擇；台灣利得為全球唯一取得國際FSC認證的牛樟芝產品企業；今年獲得年度產業創新獎的正瀚生技以風昧物質研究技術之咖啡產品展現智慧農業；伊莉特生技奈米運用諾貝爾獎之電灑游離原理研發電灑離子噴霧儀；入列國家口罩隊的新力旺精工展現以三智二機提供整廠智動化整合服務。

另外有9家獲中科生醫計畫補助或中科加速器輔導廠商，透過個展或合展方式展現運用中部精密機械產業優勢，帶動智慧輔具、微創手術、醫材研發等領域之量能，在不同展區呈現產學研醫合作成果。

中科管理局強調，2020亞洲生技大展具體展現中科園區廠商在先端生技領域的量能與研發成果，更有助吸引生物科技廠商共同建構創新醫療生態體系。未來中科將持續結合中部頂尖生技醫材研發及製造技術能量，帶領園區廠商研發邁進，並協助拓銷海外市場，接軌國際，讓世界看見台灣生技量能。

(中時 )