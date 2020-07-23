麗寶集團旗下福容開發於桃園中正藝文特區新建案「麗晶花園廣場」今日舉辦大型雕塑作品「無限輪」揭幕，邀請麗寶董事長吳寶田、福容開發吳寶明總經理與桃園市副市長李憲明到場，也宣告桃園區最貴豪宅正式公開，規劃56、68坪，每坪開價45~55萬元，高樓層要見5字頭，要創下藝文特區最高價，全案共297戶，已賣出80戶，店面更創下150萬元最高價，成為桃園區新地王。

「麗晶花園廣場」歷經十年規劃，外觀由郭旭原操刀，圓形建築跳脫同區域制式設計，打造全新國際級地標，邀請日本藝術家高須賀昌志打造大型鋼材雕塑作品「無限輪」，在蜿蜒的有機線條下充分展現社會綿延不斷發展的意象，象徵桃園的國際現代化，作品高達5公尺，直徑60公分，以日本職人的精湛技術，運用彎管和直管焊接而成，傳達對未來無限希望。

「麗晶花園廣場」今日舉辦大型雕塑作品「無限輪」揭幕，邀請麗寶董事長吳寶田、福容開發吳寶明總經理與桃園市副市長李憲明到場。(葉思含攝)

「麗晶花園廣場」基地面積1875坪，總銷100億元，海悅廣告總經理王俊傑表示，為中正藝文特區最後一塊千坪基地，規劃地上26~27樓，共160戶住家、124戶一般事務所以及13戶店面，56、68坪3房，每坪開價45~55萬元，總價2500~3500萬元，已於4月開始交屋，已售80戶，高樓層要見5字頭，挑戰中正藝文特區最貴豪宅。

「麗晶花園廣場」除了邀請日本藝術家打造作品，更以「奧羅拉花園」為主題，由策展人國立台灣藝術大學美術系院長陳貺怡、雕塑系教授賴永興共同策劃，在公共區域如大廳、廊道等空間分別舉行典藏展與邀請展國際聯展，精挑細選出10餘件來自中台日英西等14位國內外藝術大師的創作作品，在都市叢林打造秘密藝術花園。

(中時新聞網)