「紙風車368兒童藝術工程」因疫情關係停演半年，今年首次輪迴第三場將於26日星期天晚上7點在嘉縣新港國小演出，因演出當天適逢農曆6月6日虎爺誕辰日，紙風車劇團首次將《武松打虎》劇碼改為《武松愛老虎》，新港奉天宮金虎爺會也將在當天演出時間時節制鞭炮使用，並送上鴨肉羹及冰作為點心，彼此尊重傳為佳話。

《武松打虎》是紙風車編創於1999年的劇碼，改編自同名的中國古典文學，是近年屢獲邀演的作品，這周日（26日）將到新港國小演出，但演出當天適逢農曆六月六日虎爺誕辰日，紙風車劇團內部討論後，首度更改劇碼為《武松愛老虎》。

紙風車表示，此劇演出風格揉合傳統戲曲的鑼鼓、歌舞身段，還有可愛吸晴的老虎偶與觀眾互動遊戲，劇中的打虎情節則改成救虎的故事發展，老虎會殺人是一場因為人類恐懼害怕而造成的誤會，最後景陽崗下的村民與老虎來了場大和解，所有人的誤會與恐懼也因此消散，透過救老虎的情節設定，同時傳遞保護動物、關心自然環境萬物的宗旨。

新港奉天宮金虎爺會得知紙風車將更改劇碼的消息相當開心，表示當天演出紙風車演出期間19：00-20：20鞭炮會節制，21：00左右打電子煙火，當天送還冰和鴨肉羹點心。

(中時 )