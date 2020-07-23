國民黨高雄市長補選參選人李眉蓁因陷入中山大學論文爭議，今（23）日上午宣布放棄中山大學碩士學位。而歷史專家管仁健日前在討論李眉蓁的論文時，順帶提到綠營高層蘇嘉全在中山大學的碩士論文，也曾發生爭議。

李眉蓁今日上午宣布放棄中山大學碩士學位，也會向高雄市選舉委員會申請，選舉公報學歷欄內刪除此項註記。李眉蓁落淚表示，在她決定參選市長的那一刻起，很多朋友都提醒她，選舉的過程將更為艱辛，但是「進了廚房，我就不會怕熱，我會在經驗中持續成長，絕不動搖我們希望高雄更好的決心！」

國民黨今天強調，雖然李眉蓁因為個人的不察，造成爭議，但她展現負責任的態度，勇於面對，果斷承擔，希望大家能回歸高雄市長補選的政見主軸，相信李眉蓁將會以更誠懇、謙卑的態度，提出符合高雄市民需求的政策主張，爭取大家的認同，並以更努力的態度與決心，為高雄市民服務打拚，重拾市民的信心與信任。國民黨副秘書長李彥秀則強調，現階段絕對沒有退選的問題。

而歷史專家管仁健22日在《新頭殼newtalk》撰文討論李眉蓁的論文一事，文中也順帶提到綠營高層蘇嘉全的論文。

管仁健在文章中引述《聯合報》2012年2月10日的報導，「台北地檢署調查，蘇嘉全的論文在研究動機、文獻回顧與相關課題探討、結論等部分，確實與陳永森等兩人的論文有多處相同，邱毅質疑可受公評之事，沒有違法。」

國民黨立委李德維在臉書指出，中山大學自我判定，蘇嘉全論文「沒有抄襲」。但蘇嘉全控告邱毅，北檢卻認定蘇嘉全論文確實與邱毅指控他抄襲的論文「多處雷同」，所以誹謗、違反選罷法的提告，都獲不起訴。

(中時新聞網)