富邦重金買下王朝酒店，敦化北路商圈，對面新完工的中壽敦北總部陸續揭露的平均租金更達每坪3,500元以上，信義全球資產指出，未來若能連同南側目前由中國人壽、富邦人壽、環宇世宬所持有產業的的微風南京百貨大樓一同都更，以精華地段的優勢，興建頂級辦公大樓，租金可望挑戰3,500元以上。

信義全球資產總經理柯宏安表示，加上富邦人壽買下的王朝酒店，目前敦化北路上，就有中國人壽大樓、宏泰世界大樓、宏泰金融大樓、元大金控大樓、玉山敦北總部、中壽敦北總部等七棟商業大樓為金融壽險業者持有。

而台北市中心頂級A辦需求大於供給，帶動租金上漲，預招租成為趨勢，企業總部需求提高，加速都更整合誘因，敦化南北路沿線屋齡較為老舊，因此出現一波舊商辦都更熱潮。

柯宏安表示，目前有多組客戶在評估敦北商圈，看好未來敦北區域成為下一個頂級辦公聚集地。

柯宏安表示，王朝酒店未來都更改建後的價格行情，從鄰近的台北金融中心大樓，屋齡10年，租金已有2,500-2,900元水準，而對面新完工的中壽敦北總部陸續揭露租金平均達3,500元，因此富邦買下王朝飯店若未來改建頂級辦公大樓，租金可望挑戰3,500元以上，若以此商圈租金投報率推算，未來平均售價有機會達150萬以上，敦北沿線的天際線將逐漸改觀，林蔭大道風華再起。

(工商 )