對藍委擬提案修法增有薪長照假，工商團體有異見，工商團體認為，政府與立院應全盤規畫育嬰假、顧老假和家庭照顧假等，而不是像切豬肉一般，一次切一塊，問題根本沒有解決。

工商團體依據《性別工作平等法》第20條規定指出，現行勞工一年有7天的家庭照顧假，可以用來照顧發生嚴重疾病或重大事故的家庭成員，且其請假日數併入事假計算，其薪資計算依事假規定辦理。工商團體指出，台灣企業在法定勞動成本方面的負擔，已居世界前茅，遠高於美國、日本、韓國等，且這些包括勞工保險、全民健康保險、就業保險、職業災害保險保費、勞工退休金、職工福利金、原住民和身心障礙者僱用差額代金等法定勞動成本負擔，也占員工薪資的20％以上，也就是說，企業每支付員工100元薪資，至少要額外繳付及提撥20元至政府相關法定帳戶。

況且，工商團體指出，與美國、日本、加拿大、英國及韓國等相比，美國及韓國都沒有無家庭照顧假規定，日本、加拿大及英國的家庭照顧假都不給薪。同時，工商團體指出，全面周休二日後，每一位勞工每年均可固定放116天的有薪假，還有3-30天特別休假、56天產假、8天婚假、5天陪產假、5天產檢假、3-8天喪假，以及33天半薪的病假﹙含生理假﹚。所以，工商團體指出，在法定成本已高、假又多的情形下，如果再增有薪長照假，以7天計，企業每年至少增加700多億元的雇用成本，無疑讓企業法定負擔雪上加霜，也影響企業的市場競爭力。

(工商 )