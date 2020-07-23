女星張棋惠和黃小柔、楊丞琳及冷嘉琳曾組成女團「4 In Love」，團體解散後成員各自發展，她除了經常參與綜藝節目，近來更當起網紅，親自到西門町實測被認出的機率，殘酷結果卻讓她一度蹲下快哭了！

張棋惠親自到街頭實測被認出的機率。（圖／Youtube）

36歲的張棋惠最近當起「油土伯(Youtuber)」，影片中，她全副武裝，戴著帽子、口罩和粗框眼鏡，假扮起市調員訪問民眾，一開始頻頻被拒絕，完全沒人查覺女明星本尊。她一連嘗試問了近10人，才終於開始有人願意受訪。

張棋惠親自到街頭實測被認出的機率。（圖／Youtube）

訪問時，張棋惠亮出自己的照片詢問民眾「認識她嗎」，不少人起初露出疑惑表情，想盡辦法拼湊關鍵字，像是「姓張」、「有生小孩」等等，甚至有人將她誤認成溫嵐、林心如、林予晞，張棋惠一度忍不住蹲在路旁表示，「嗚嗚嗚好難喔，我要哭了」！

張棋惠狂被拒絕難過蹲路邊。（圖／Youtube）

頻受挫折的張棋惠被問到是否要放棄這個街訪調查？她立刻站起身來堅定表示，「我不要、我不要！我再2組好不好，再2組…」，就在這時，有玩粉一眼就認出她常在《綜藝玩很大》出現，令張棋惠雀躍不已。這次的街訪實測雖然讓她很「震撼」，但張琪惠仍正向表示，「我就繼續努力，讓更多人可以認識我」！

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(中時新聞網)