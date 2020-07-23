總統蔡英文除身兼新境界文教基金會董事長外，還擔任民進黨主席的重責大任，日前才剛傳出開始挑選接班梯隊的人選，基隆市長林右昌23日便被邀請出任智庫副董事長一職，對此，林右昌面對詢問指出，智庫是要幫大家思考、擘劃未來，外界猜測是否代表進入接班梯隊，是大家想太多了。

民進黨19日進行中執委、中常委、中評委改選，並在20日下午召開中執會舉行中執委就職典禮暨中評會新舊任主委交接，身兼黨主席的總統蔡英文指出，林右昌將接下民進黨智庫新境界文教基金會副董事長一職。

林右昌於21日下午在國立海洋科技博物館，出席海洋吸塵器體驗營結束後指出，一個政黨重要就是要為國家和社會擘劃未來，智庫就是很重要地方。

林右昌強調，政黨平常有很多政策、政治上的攻防，對此也需要一群人有冷靜的腦袋，冷靜地思考台灣社會未來的目標和願景，並凝聚社會共識，團結大家一起讓台灣變成更好的國家，他很感謝總統蔡英文給自己機會參與智庫運作，未來會有許多政策的工作小組，他會以過去在中央行政部門經驗，和地方執政實際看到、碰到民眾或企業所面臨的問題和困境。

林右昌強調，外界所猜的其他傳言都是想太多了，他認為智庫就是聰明、冷靜的腦袋，是要幫大家思考、擘劃未來。

(中時 )